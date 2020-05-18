الخطيب: جورج سيدهم هو أيوب المصري.. خلى قلبه مع الله واعتزل العالم

تحدث الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، عن الفنان الراحل جورج سيدهم، وذلك خلال حلقة الاثنين من برنامج "كلم ربنا" المذاع عبر أثير إذاعة الراديو 90 90.

ووصف الخطيب جورج سيدهم بأنه امتلك طاقة فنية هائلة جعلته موضع إعجاب كل من حوله، وكان جمهوره ومحبوه أكثر من حساده والحاقدين عليه.

وأوضح الخطيب أن جورج سيدهم امتاز بقدرات تمثيلية هائلة، وأنه كان كوميديانًا مقنعًا "يعرف يضحكك على نفسك وعلى العالم وكان دماغ معجونة في الفن".

وأشار الخطيب إلى أن جورج سيدهم قدم أغلب أدواره بشكل كوميدي عدا بعض الأدوار التراجيدية المؤثرة، والتي أداها باحترافية عالية أدهشت المشاهدين لتحوله من الكوميديا للتراجيديا.

واعتبر الخطيب أن جورج سيدهم كان فيلسوفا يخطف العقل وأنه كان نجم من أجمل نجوم المسرح والسينما: "كل يوم نجمه بيلمع أكتر علشان قلبه كان منور بالإيمان والصبر وكان صاحب قصة مرض وابتلاء زي سيدنا أيوب".

وأكد الخطيب أن جورج سيدهم كان من ألمع نجوم الستينات، وكان يعتبر جزءا من الذاكرة الكوميدية للمسرح في هذه الفترة مع الضيف أحمد وسمير غانم.

وحكى الخطيب عن المأساة التي عاشها جورج سيدهم وابتلائه بالمرض: "صبر على المرض زي أيوب وخلى خصومة قلبه مع الله واعتزل العالم من حواليه".

وتحدث الخطيب عن عزوف جورج سيدهم عن الزواج حتى بلغ عمره 50 عاما ثم قابل زوجته الدكتورة ليندا، والتي اعتبرها أنها "الزوجة الصالحة عطية الرب" والتي عاشت معاه مجده ودموعه.

وأطلق الخطيب على جورج سيدهم لقب "أيوب المصري" حيث صبر على المرض مثل أيوب لافتًا إلى أن المرض تمكن منه في أيامه الأخيرة من حياته وفقد النطق إلا بعض الكلمات وكانت تفهمه زوجته الدكتورة ليندا من نظرة عينه.