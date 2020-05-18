مفيد فوزي: صفوت الشريف ظُلم.. وهو صاحب منظومة إعلامية حكمت الوجدان

قال الإعلامى مفيد فوزى تعليقا على أنه ساعد ابنته فى أن تكون إعلامية، "حنان تكتب فى المصرى اليوم منذ فترة، وهى صحفية، وكانت تقدم برنامج "عسل أبيض"، ولها شخصيتها وتملك السخرية الكاملة، وأقيمها بـ 8 من 10، وأندهش لماذا لا توجد على الشاشة الآن".

وأبدى مفيد فوزى، اندهاشه من شائعة، رغبته فى أن يجرى حوارا مع "سما المصري" قائلا: "أقسم بالله ماعرفها، ولا فى اهتماماتى".

وتابع "فوزي" خلال استضافته فى برنامج "شيخ الحارة" على القناة "القاهرة والناس" لإيناس الدغيدى: "أتمنى تقديم برنامج "بيت مفيد" لمفيد فوزى، لا أن أقدم برنامجا باسم إعلامى آخر، فعمرو أديب صوت عال، طيب القلب، والإبراشى صحفى عاقل" ورفض فوزى التعليق على أداء خالد أبو بكر.

وعلق فوزى على أداء الإعلامى تامر أمين قائلا "مجتهد يفهم جيدا حرفية المهنة، ولديه قبول، أما معتز الدمرداش واع لا ينبغى أن يقدم برامج المنوعات طول العمر، أما محمد الغيطى فاكتفى بتعليق أبو مي".

وقال فوزى إن "صفوت الشريف ظُلم، فهو صاحب المنظومة الإعلامية التى حكمت العقل المصرى والوجدان.