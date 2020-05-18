صور.. شكوى للأعلى للإعلام تتهم "كايرو سينما" بتأجير برامج لمسجلين خطر

تقدم عدد من مواطنى الفيوم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد القنوات التى لا تخضع لقانون تنظيم الإعلام وتمثل تهديدا للمجتمع وتسىء للمواطنين، من خلال قيام بعض الخارجين على القانون شراء مساحة من البث المباشر لتضليل الرأي العام واتخاذه منصة للهجوم على أجهزة الدولة.

وجاءت الشكوى، التى حصلت "الوطن" على نسخة منها وتم تسلميها اليوم، ضد قناة "كايرو سينما"، وبالتحديد برنامج "مسؤول ومواطن" الذي يقدمه بدوى مبروك، حيث إن القناة والبرنامج لا يخضعان لقوانين تنظيم الإعلام، حيث لا تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وتقوم على سرقة المحتوى الفني دون الخضوع لحقوق الملكية، وخصصت برنامجا هدفه الحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل عرض مساحة له، دون النظر لحقيقة الأمر والضوابط القانونية، ويقوم البرنامج بخداع البسطاء أنه سيتم حل قضيته، ليتحول البرنامج بوقا لبعض الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة بهدف تحسين صورتهم وابتزاز المواطنين دون أى سند قانوني، وهو ما يخالف كل المواثيق الإعلامية.

وتابعت الشكوى، أن مقدم البرنامج ومن معه من فريق إعداد لا يخضعون لقانون تنظيم الإعلام، ويقومون بالبث من خارج مدنية الإنتاج الاعلامى، وقام باستضافة محمد عبد الرحمن عبد الرازق المسجل خطر تحت رقم 35 فئة ج نصب، وصادر ضده العديد من الأحكام ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 6035 لسنه 2020 جنايات مركز خطف وسرقه بالإكراه والقضية رقم 1028 لسنه 2020 سرقة بالإكراه لسعودي الجنسية، والشرطة تحاول القبض عليه وقبضوا على نجله المتهم معه، ونفاجأ بالسيد بدوي مبروك يطلق عليه رجل الأعمال محمد نصار ويتهكم على الشرطيين الشرفاء الذين يقومون بواجبهم وعلى النيابة والقضاء الشامخ النزيه ومحاميه مقدم ضده شكوى في نقابه المحامين لمخالفة آداب وأصول المهنة.

ودون معرفة أو تحقق من ضيوف الحلقة ومنهم المتهم المطلوب للعدالة، شن الإعلامى هجوما على الشرطة والقضاء، بل ووجه اتهامات مزيفة لا تستند إلى أى دليل إلى مواطنين شرفاء حاول المسجل الخطر الاستيلاء على أرضهم وتم التصدي له بالقانون، ويحاول ابتزاز المواطنين من خلال حملة تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام أمواله لشراء مساحات على القنوات الخاصة بالأفلام مثل "كايرو سينما" لتحسين صورته وخداع المواطنين، والتشكيك في نزاهة رجال الدولة، لإجبار الضحايا للجلوس معه في جلسات عرفية للحصول على أهدافه التي اعتاد عليها من عملية نصب واحتيال ورفع إيصالات أمانة مزورة على الضحايا رغم صدور أحكام عدة عليه بالتزوير.

وتابعت الشكوى: نوجه عناية سيادتكم أن هذا البرنامج أصبح شريكا أساسيا في التستر على مسجل خطر هارب، وأيضا شريك في عمليات نصب ربما تقع مرة أخرى بسبب تحسين صورة المسجل خطر أنه من رجال الأعمال الشرفاء ، وتضليل البسطاء عن الحقيقة ، فهل يتم ترك مثل هذه البرامج والقنوات التي تضم أيضا محتوى كارثيا من الإعلانات غير مطابقة المواصفات التي تروج للبسطاء، أنها منبر لهم، ومرفق لسيادتكم الصحيفة الجنائية للمسجل خطر محمد عبد الرحمن عبد الرازق، والذي لم يلتفت لها مقدم البرنامج ولم يعط مساحة للرد للطرف الآخر ، وذهب يوجه اتهامات لأجهزة الدولة التي تبذل قصار جهدها للقبض على الفاسدين والخارجين ومنهم المتهم الهارب الذى تم استضافته بالبرنامج.

وختمت الشكوى فى مطالبها التحقيق في هذا الأمر بما يحقق العدالة والسلام والتصدي لأى محاولات لاستغلال البث المباشر في الإساءة للمواطنين وإنصاف آخرين من المجرمين والمطلوبين للعدالة عن طريق استخدام المال، والتحقيق فيما يقوم به هذا البرنامج من مخالفات قانونية ومخالفة لقوانين تنظيم الإعلام، في إطار عملية ضبط المحتوى الإعلامى وعملية البث حتى لا تسود الفوضى ونجد منابر الإعلام أصبحت ملكا للخارجين على القانون ومنبرا للإساءة لأجهزة الدولة، التى تقوم بواجبها للتصدي للفاسدين والخارجين على القانون.