صالح كامل.. رائد صناعة الأغنية المصورة فى الوطن العربي

يعد رجل الأعمال السعودي صالح كامل، رائد من رواد صناع الأغنيات المصورة فى الوطن العربي، بعد أن فتح المجال فى بداية التسعينيات من القرن الماضي، من خلال إطلاق قناة art موسيقى، التى منها عرض وبث عشرات الأغنيات العربية المصورة.

في يوليو عام 1994، أطلق صالح كامل القناة الخامسة من مجموعة بعنوان art موسيقى من إيطاليا روما، هي قناة موسيقية متخصصة.

وكانت المحطة الأولى والرائدة عربيا في مجال الموسيقى العربية، تميزت بطريقة الدفع مقابل المشاهدة لكونها محطة مشفرة، احتكرت العديد من نجوم الغناء في الوطن العربي، مثل نجوى كرم، نوال الزغبي، عبدالله الرويشد، ونوال الكويتية.

كما ذاع صيتها، بعد أن عقد اتفاق مع شركة روتانا للصوتيات وعام 2001، انتقلت الإدارة إلى بيروت لبنان، ومعها جميع طاقم العمل.

وفي عام 2003، أصبح الأمير الوليد بن طلال غير راضيا عن أداء الشبكة، فقرر خفض نسبته فيها، وشراء المحطة من صاحبها الشيخ صالح كامل، وجعلها قناة مفتوحة، حيث غير اسمها إلى روتانا موسيقى.