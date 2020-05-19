صور وفيديو.. آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع صالح كامل قبل وفاته

توفي اليوم رجل الأعمال السعودي صالح كامل، عن عمر ناهز 79 عامًا، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

صالح كامل، هو زوج الإعلامية صفاء أبو السعود، وكان نادرًا ما يظهران أمام وسائل الإعلام، فقد كان آخر ظهور لهما معا أمام الجمهور، في شهر فبراير الماضي، إذ حرصا آنذاك على مشاهدة عرض مسرحي يحمل اسم "سيرة حب" في مسرح البالون.

وجلسا صالح كامل وزوجته في الصفوف الأولى، يتابعان العرض المسرحي، والذي حرصت "صفاء" على تهنئة صناعه، فور انتهاء العرض، إذ جمعها حديث مصغر خلف الستار، تخلله التقاط بعض الصور التذكارية معها.

يذكر أن صالح كامل من مواليد مكة المكرمة (1941) ونال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة إيه أر تي (ART)، راديو وتلفزيون العرب، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.