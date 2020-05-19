60 مليون جنيه تحول التحرير لميدان النور

وسط أجواء الحظر التي فرضها انتشار فيروس كورونا، نقلت صور ميدان التحرير، مشهد أعاد الميدان إلى ما كان عليه بالقاهرة الخديوية.

"الوطن" ترصد كيف أضيئ الميدان ليعود لصورته

-انتهت وزارة قطاع الأعمال العام، ممثلة في شركة مصر للصوت والضوء، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، من تنفيذ مشروع إضاءة ميدان التحرير، ضمن خطة تطويره التي تتعاون في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية.

-بلغت تكلفة المشروع بالكامل، الذي تم على ثلاثة مراحل حوالي 60 مليون جنيه، تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، واستغرق العمل بالمشروع، حوالي 3 أشهر.

-يأتي المشروع في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه رئيس الوزراء، بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر، ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية.

-نفذت الشركة –وفق تكليف من مجلس الوزراء– أعمال مشروع الإنارة الجمالية لواجهات الخارجية للمتحف المصري بالتحرير، والحديقة الملحقة به، والخاصة بالعرض المتحفي المفتوح.

-إضاءة العمارات المطلة على الميدان والمسلة والنافورة والموقع العام، شاملاً التصميمات وتمديد الشبكات واللوحات الكهربائية، وتوريد وتركيب أحدث وحدات الإضاءة.