تناولوا وجبة منزلية فاسدة.. إصابة 11 شخصا بتسمم غذائي في أسيوط

أصيب 11 شخصا بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، تم إعدادها بالمنزل بالغنايم غرب في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، بوصول بلاغ من المستشفى المركزى بوصول كل من "هبة عبدالمنعم عبدالحافظ" 38 سنة، "ندى حنفي محمود" 10 سنوات، "يوسف حنفي محمود" 7 سنوات، "مصطفى مختار مصطفى" 9 سنوات، "سهام عبدالمنعم عبدالحافظ" 34 سنة، "مكه عبدالواحد فتحي" عامان، "هيبه محمد همام" 4 سنوات، "رقية عبدالفتاح سيد" 5 سنوات، "مقيمين بالغنايم غرب دائرة المركز، مصابين بقئ وإعياء شديدين، يشتبه كونه تسمم غذائي، والحالة العامة مستقرة.

كما وصل المستشفى كل من: "محمد حسني محمد عبدالرحمن" عمر عامين، "آسر أيمن حسني" عمر سنتين ونصف، "مالك أيمن حسني" 4 سنوات، مقيمين بمركز طما بمحافظة سوهاج، مصابين بقئ وإعياء شديدين، يشتبه كونه تسمم غذائي، تم إجراء الإسعافات الأولية، وجرى تحويلهم لمستشفى أسيوط الجامعي.

بالانتقال وسؤال عدد منهم، أقروا أن إصابتهم نتيجة تناول وجبة تم إعدادها بالمنزل، يشتبه كونها فاسدة.

جرى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.