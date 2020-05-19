طبيب حساسية يحذر من تناول "الهيدروكسين كولوين" دون استشارة الطبيب

نصح الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة، المواطنين بتناول قرص من فيتامين سي والزنك وفيتامين د يوميا، لتقوية المناعة وإجراء وقائي، مؤكدا أنّ تلك الجرعة بسيطة ولا تضر جسم الإنسان، بينما ينصح بتناول قرص الزنك يوم ويوم خاصة مرضى السكر كما أنّه فاتح للشهية.

وأضاف الحداد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أنّ دواء "الهيدروكسين كولوين" يدخل ضمن بروتوكول العلاج المصري كعلاج لفيروس كورونا مند دخوله مصر، لافتا إلى أنّ الأطقم الطبية تتناوله في البروتوكول بصورة وقائية كل أسبوع بواقع قرصين أو 4 أقراص، ولكن "الهيدروكسين كولوين" له آثار جانبية على الكبد والقلب وممنوع لمرضى القلب والكلى.

وأشار إلى أنّه حال تناول العقار، يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب ولا يؤخذ بصورة عشوائية، موضحا أنّ الأطقم الطبية والمصابين في المستشفى يتناولونه تحت إشراف المستشفى ويجرى لهم رسم قلب ومعرفة التاريخ المرضي لديهم، ولكن لا يجب تعميمه على الجميع.