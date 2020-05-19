"الهجان"يشارك في اجتماع لبحث استخدامات الأراضي المحيطة بمحور "العرابي"

شارك عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولى الوزارة والمحافظتين، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محور الفريق إبراهيم العرابي "ترعة الطوارئ سابقاً"، ومخطط استخدامات الأراضي المحيطة بالمحور.

وقال وزير الإسكان، إنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى للأعمال بالمحور، والأعمال الصناعية عليه، كما تم استعراض مخطط استخدامات الأراضي الشاغرة والمكتسبة على جانبي المحور، لتعظيم الاستفادة من المشروع، وعدم تحول المناطق المحيطة به إلى مناطق عشوائية.

وأكد "الجزار"، أنه تم التشديد على منع النمو العشوائي على جانبي المحور، وعدم السماح بالتعدي على الأراضي المحيطة، ووضع اشتراطات التنمية، وتحديد الأنشطة المختلفة للأراضي، ودراسة الإطار الأشمل لتطوير المنطقة المحيطة بالمحور.

وأكد الوزير أهمية مشروع محور الفريق إبراهيم العرابي، والذى سيساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي.

من جانبه، أكد محافظ القليوبية، أنه يتابع الأعمال الجارية لمسار المحور بهدف سرعة الانتهاء منه في الموعد المحدد ضمن الشبكة القومية للطرق (محور ترعة الطوارئ) والذي يمر جزء منه بنطاق محافظة القليوبية بطول 3.5 كيلو متر، يبدأ من طريق جسر السويس وحتى طريق مصر بلبيس الصحراوي بعرض 50 مترا.