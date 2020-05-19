طلب إحاطة عن مسابقة الـ500 معلم بمطروح

تقدم سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن مسابقة الـ500 معلم بمحافظة مطروح، وعدم تثبيتهم رغم مرور أكثر من 4 سنوات منذ بداية استلام أعمالهم حتى الآن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ المشكلة تعود إلى وقت مسابقة الـ30 ألف معلم، إذ جرى الاتفاق على إجراء مسابقة محلية في المحافظة لـ500 معلم لسد العجز في المنظومة العليمية، لكن لم يتم تثبيت هؤلاء المعلمين حتى اللحظة، ما يعني عدم استقرار أوضاعهم المادية والمعنوية.

وطالب عضو مجلس النواب، ببحث أزمة المعلمين وتثبيتهم سريعا، خاصة وأنّ المنظومة التعليمية الجديدة تستهدف الطالب والمعلم والمناهج والبنية التحتية، ما يعني أنّ المعلم محورا أساسيا في المنظومة التعليمية الجديدة، وبالتالي استقرار أوضاع المعلمين المادية والمعنوية تنعكس على المنظومة الجديدة المستهدفة.