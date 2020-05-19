هيئة البث الإسرائيلية: الأردن يهدد بتجميد بنود من معاهدة السلام حال ضم الغور

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن مصادر في عمان حذرت من أن ضم الغور وشمال البحر الميت إلى إسرائيل قد يوثر سلبًا على معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية، أن مصادر مقربة إلى النظام الأردني قالت إنه إذا قامت إسرائيل بالضم، فإن عمان قد تجمد بعض بنود معاهدة السلام بين الدولتين دون إلغائها كليًا، وأضافت في سياق حديث تلفزيوني: "أن الاتفاق يصب في مصلحة الجانبين"، مشيرة إلى أن "الادعاء حول حاجة الأردن إلى المعاهدة أكثر ينطوي على البلاهة".

ونوهت المصادر الأردنية بأن الضم سيمس أولًا وقبل كل شيء التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقييم الأوضاع، ورجحت أن يؤدي الضم أيضًا إلى المساس بالتعاون الاقتصادي خاصة في قطاعي المياه والغاز، فضلًا عن احتمال إغلاق السفارتين في تل أبيب وعمان.