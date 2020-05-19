مصادرة ممتلكات بـ10 ملايين جنيه حصيلة ثروة مسجل خطر من تجارة المخدرات

تتبعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة الدقهلية "مسجل شق خطر، مخدرات".

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات شراء الأراضي والعقارات.

وبينت التحريات، أن ذلك جاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.