ضبط 14 طن زيوت طعام فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تجميع صاحب مصنع مواد غذائية "دون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، كميات كبيرة من زيت الطعام غير صالح للإستهلاك الآدمي ومجهول المصدر، بعد عزل الشوائب منه وإضافة مواد كيمائية ضارة بالصحة وتعبئته في عبوات، مدخلاً الغش والخداع لدى جمهور المستهلكين محدثاً أضراراً كبيرة بصحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير شرعية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المصنع المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور.

وعُثر بداخل المصنع على (4 أطنان زيت طعام معبأة داخل 4 تنكات- 10 آلاف زجاجة زيت سعة كيلوجرام- 2000 كرتونة فارغة- 800 غطاء وملصق).

وبلغ إجمالي المضبوطات 14 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، وفقاً لما جاء بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

وبمواجهة صاحب المصنع أيد ما جاء بالتحريات،وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.