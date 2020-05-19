شرطة القاهرة الجديدة تنجح في ضبط مسجلان بعد سرقتهم تكوينهم تشكيل عصابي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ( يعمل بتوصيل الركاب من خلال إحدى شركات النقل ) أنه حال إنتظاره لأحد عملائه بالسيارة قيادته ، إعترضه شخصان مجهولان يستقلان سيارة ملاكى وأطلق أحدهما أعيرة نارية فى الهواء وإستوليا منه على السيارة وهربا.فقد أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن وراء إرتكاب الواقعة (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.. وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة - 21 طلقة مختلفة الأعيرة - 120 جرام لمخدر الهيروين).بمواجهتهما إعترفا تفصيلياً بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات من قائديها بالإكراه تحت تهديد السلاح، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها لدى عميلهما (مسجل شقى خطر" سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة ) كما أرشدا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة