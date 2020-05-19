ضبط 25 قضية تموين وتحرير 226 مخالفة مرور بأسوان

ضبط رجال مباحث التموين بأسوان، اليوم، 25 قضية تموينية متنوعة بأسواق مراكز المحافظة.

وبحسب بيان صحفي صادر ، اليوم، عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، " تم ضبط 25 قضية تموينية علي النحو التالي، 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و8 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 11 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وقضية تجميع سلع تموينية مدعمة".

وفي سياق أخر، ضبط رجال المرور بأسوان، 226 مخالفة مرورية متنوعة في حملات مرورية بدوائر مراكز محافظة أسوان.

وبحسب بيان صحفي صادر، اليوم، عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، " تمضبط 226 مخالفة مرورية متنوعة علي النحو التالي، في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل- دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش، وتحرير 34 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 39 مخالفة، وتحرير 70 مخالفة غرامة ونش، وتحرير 81 مخالفة متنوعة".