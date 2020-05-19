أمن الشرقية ينجح في القبض علي تشكيل عصابي تخصص سرقة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.. وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، من (مندوب بأحد المصانع بدائرة المركز) بأنه حال توجهه من المصنع مُستقلاً (دراجته البخارية) بأحد الطرق بدائرة المركز ، وبحوزته حقيبة بها مبلغ مالى قدره (842 ألف جنيه) خاصة بالمصنع لتوريدها لأحد البنوك ، حيث إصطدمت به سيارة ربع نقل مما أدى إلى سقوطه والحقيبة وقام شخصان بالنزول من السيارة وسرقة المبلغ المالى وفروا هاربين بالسيارة .

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات مسجلة) وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من (شخصين ، مقيمان بالشرقية"تم ضبطهما") مقابل مبلغ مالى ، وقيام المتهمين بإعداد سلاح أبيض وسيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية لإرتكاب الواقعة قيادة (سائق "تم ضبطه") بتكليف من المتهمين، من خلال تتبع خروج المجنى عليه وقاموا بالإصطدام به مما أدى إلى سقوطه ، وسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط مبلغ مالى قدره (762800 جنيه) وضبط السيارة المستخدمه فى إرتكاب الواقعة وكذا السلاح الأبيض . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.