نائب: خطة مواجهة كورونا في العيد تمنع حدوث كارثة صحية محتملة

قال المهندس اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، إنّ قرار الحكومة بإيقاف المواصلات وغلق الشواطئ والمولات والمطاعم في أسبوع العيد، قرار ذكي ويؤكد الحرص البالغ من جانب الحكومة في التعامل مع فيروس كورونا، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره فيروسا مدمرا وفتاكا بالصحة البشرية، وبعد تخطى عدد الإصابات به عالميا حاجز 4 ملايين مصاب.

وأكد إسماعيل في بيان عنه اليوم، أنّ فرض حظر التجوال بدءا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا في اليوم التالي طوال أسبوع العيد، يقلل التجمعات ويمنع الزحام المعتاد في الأعياد، لافتا إلى أنّ الاجراءات الاحترازية للحكومة، ستمنع حدوث كارثة صحية كانت متوقعة خلال أسبوع العيد، إذا لم يفرض حظر التجوال بهذا الشكل الصارم.

وأشاد نصر الدين بوعي الحكومة في الإعلان عن فتح تدريجي للمؤسسات والهيئات في النصف الثاني من يونيو المقبل، وبدء فتح تدريجي وبضوابط معينة لبعض دور العبادة، ما يكشف عن استمرار التعامل الحكيم من جانب مصر مع الفيروس على مختلف الأصعدة.