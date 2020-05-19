وفاة حسام العطار أول رئيس لجامعة بنها

فقدت جامعة بنها، اليوم، أحد أبرز أعلامها الدكتور حسام الدين العطار أول رئيس للجامعة عقب انفصالها عن جامعة الزقازيق في عام 2005، حيث يعد الراحل من مؤسسي الجامعة وكان له دور كبير في الارتقاء بها وتحويلها من فرع إلى جامعة مستقلة.

وتقلد الراحل عددا من المناصب الجامعية خلال مشواره العلمي والعملي، حيث كان عميدا لكلية الطب البيطري بجامعة بنها 9 سنوات متتالية (1989-1998) ثم مشرفا عاما على المدن الجامعية ببنها (1999-2001) ثم نائبآ لرئيس جامعة الزقازيق لفرع بنها (2001- 2005)، وبعدها أصبح أول رئيس لجامعة بنها (2005 وحتى بلوغه سن المعاش 2009).

وسادت حالة من الحزن بين أبناء وأساتذة وطلاب الجامعة، مؤكدين أنه كان شخصية عظيمة وعقلية بناءة، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة.

فيما تقدم الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية، بالعزاء لأسرة الراحل الذي وافته المنيه صباح اليوم.

وقال عرفة، في بيان اليوم، إن "الدكتور حسام الدين العطار أول من تولى رئاسة جامعة بنها في أغسطس 2005 وحتى يوليو 2009 بعد انفصالها عن جامعة الزقازيق، وكان للفقيد الكثير من الإنجازات والجهود المتميزة من أجل جامعة بنها كما أنه أول من وضع حجر أساس لإنشاء فرع الجامعة بالعبور خلال فترة توليه رئاسة الجامعة".

وأضاف: "كما كان الدكتور حسام الدين العطار محاضرا ومدربا بمراكز الإعلام ومراكز النيل بمحافظة القليوبية، مما ساهم في تنمية وعي أبناء محافظة القليوبية".