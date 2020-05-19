صحفي وطبيب ومحافظ ورئيس مباحث.. ضربات كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

عدد من المسؤولين في المجتمع المصري، طالتهم يد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أضحى شبحًا تخشاه الشعوب، وضيفًا ثقيلًا تتمنى دول العالم خروجه، ومن بينها مصر، التي أصيب فيها عدد من المسؤولين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا

أبرز هؤلاء المسؤلين، كان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أمس، موضحًا أن حالته مستقرة: "لسه عارف النهارده من التحاليل اللي عملها ليا وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الحمد لله، الأعراض معظمها موجودة عندي، عدا ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف "مختار"، في أول مداخلة هاتفية له بعد إصابته بالفيروس، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة "صدى البلد": "اتعمل لي المسحتين، واحدة من الحلق والأخرى من الأنف، وقالي النتيجة هتطلع النهارده، بعد الفطار، حاسس إني همدان ومش بنفس قوتي، فقولت أعمل تحليل واتطمن على نفسي"، متابعًا: " اتصل بيا وقالي النتيجة إيجابية".

إصابة رئيس مباحث الزقازيق والمعاون بكورونا

محافظ الدقهلية لم يكن أول المصابين، فأصيب المقدم "ح ا" رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، ومعاونه النقيب "م م"، بأعراض الفيروس، وتبين من الفحوصات إيحابية التحاليل، وجرى نقلهما لأحد مستشفيات العزل بالقاهرة.

وقال مصدر بمديرية أمن الشرقية، إن مأمور القسم "ع. ف"، أجرى فحوصات للاشتباه بإصابته بالفيروس، إلا أن النتائج الخاصة لفحوصات كورونا جاءت سلبية، مشيرا إلى أنه جرى عزل منزلي لعدد من الضباط والأفراد المخالطين لهم لمدة 14 يوما احترازيا.

إصابة نائب مدير معهد القلب بكورونا

آخر الحالات المصابة كان الدكتور يسري كامل، نائب مدير معهد القلب، والذي أعلن الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، أنه أصيب بالفيروس المستجد.

وتابع "شعبان" عبر حسابه على فيس بوك: "ادعو له فإنه في قبضة الفيروس".

محيي الدين السيد ثاني ضحايا كورونا من الصحفيين

كما نعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الزميل محيي الدين السيد، الصحفي بالقومية للتوزيع، والذي وافته المنية، أمس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن الزميل الراحل، معروف عنه دماثة خلقه، بين الزملاء، وحبه للجميع، وحب زملائه له، كما أنه كان صابرا على البلاء، حيث كان يعاني مشاكل صحية انتهت بوفاته.