"الرعونة".. آفة تحصد أرواح الأبرياء على طرق مصر السريعة

"الرعونة".. آفة تحصد أرواح الأبرياء على الطرق، كما أنها السمة الغالبة في حوادث الطرق من قبل السائقين، وخصوصا سائقي النقل الثقيل والميكروباص، فبعضهم لا يبالي بأرواح المواطنين ويقود السيارة بسرعة زائدة، وتحت تأثير المخدر في أحيان كثيرة، لذلك دفعت الإدارة العامة للمرور بحملات بالتنسيق مع الصحة لسحب عينات دماء من السائقين وتحليلها لتحديد من يتعاطي المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

لا يمر يوم إلا وتشهد الطرق حوادث كبيرة تتسبب في إزهاق أرواح المواطنين من جراء رعونة السائقين، فمؤخرًا شهدت الطرق 3 حوادث في أسبوع واحد راح ضحيتها 5 أفراد وأصيب 16 آخرون بإصابات بالغة.

وشهد الطريق الدائري بالأمس انقلاب سيارة نقل ثقيل بعدما اختلت عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة ما تسبب في تحطيم 13 سيارة خلفها، ومصرع شخص وإصابة 5 آخرين بإصابات مؤثرة، وتحقق نيابة العامة مع السائق المتسبب في حادث الطريق الدائري، والذي نجم عنه تحطم 13 سيارة ووفاة موظف وإصابة 5 آخرين بإصابات بالغة.

ونسبت النيابة للسائق تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وطلبت تحريات المباحث في الحادث، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم، بعد أن تمكنت قوات الأمن من القبض على سائق السيارة الذي تسبب في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين، والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين.

وجرى نقل المتوفي والمصابين للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ورفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتبين أن الحادث أسفر عن تصادم عدة سيارات كانت تسيير خلفه، ونتج عن ذلك سقوط ضحايا.

وفي بني سويف لقيت 3 سيدات مصرعهن، وأصيب 11 شخصا آخرون بجراح، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، بعد بوابة بني سويف بنحو 2 كيلو اتجاه بحري قبل نفق قرية "بياض" مركز بني سويف.

وانتقلت على الفور 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثث الثلاث لكل من: "ن. ل"، 53 عاما، و"ث. ع"، 70 عاما، و"ع. ف"، 55 عاما، وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة 11 آخرين، وجميعهم مقيمون بمركز الغنايم في محافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيق في الحادث.

وفي أسيوط لقى عاملان مصرعهما، وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم بين سيارتي على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مركز شرطة الغنايم بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي ووجود وفيات ومصابين، وبالانتقال والمعاينة تبين تصادم بين سيارة ملاكي رقم "2593 ي ج ر"، وسيارة رقم "5673" على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم، وأسفر الحادث عن وفاة "جابر.ع.ع" 40 عامًا، و"أسامه.ف.ح" 23 عاما، وإصابة "أسامه.ص.خ"، 24 عامًا، و"محمود.ع.ع" 37 عامًا، و"أحمد.م.هـ" 25 عامًا، و"مصطفى.ف.ح" 27 عامًا، و"علاء.ك.ع" 24 عامًا، و"محمد.ع.ع" 30 عامًا، و"إسلام.ا.م" 29 عامًا، و"محمد.ح.ث" 22 عامًا.