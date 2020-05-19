6 شروط لتقنين الكنائس غير المرخصة.. أبرزها: بنيت قبل 2016

وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابع، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي جرت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1638 كنيسة ومبنى تابع، طبقا لقانون بناء وترميم الكنائس الصادر في 2016.

وبحسب القانون توجد 6 شروط لتقنين الكنائس، وهي:

1. أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 80 لسنة 2016، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية.

2. أن تثبت سلامة مباني الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة.

3. أن تكون مباني الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة، وهي "عدم إقامتها على مناطق عسكرية"، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.

4. حال تأكد توافر الشروط في الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر، ترفع توصية بالتقنين.

5. يصدر قرار تقنين الأوضاع من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.

6. حال عدم توافر الشروط، يتم رفض الطلب، إلا في حالة واحدة فقط، أن تكون الكنيسة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففي تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في تلك المباني أو ملحقاتها لأي سبب، وتقوم بتوفيق وضعها.