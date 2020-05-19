الحكومة تقنن أوضاع 1638 كنيسة غير مرخصة.. والمنيا أعلى المحافظات

أعلن مجلس الوزراء، موافقة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابع، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي جرى الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1638 كنيسة ومبنى تابع، طبقا لقانون بناء وترميم الكنائس الصادر في 2016.

وسبق وتقدمت الكنائس بأكثر من 5 آلاف طلب لترخيص كنائس ومبان كنسية مقامة قبل 2016، وحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فمحافظة المنيا احتلت المركز الأول في ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي جرى توفيق أوضاعها، تلتها الجيزة، القليوبية، سوهاج، الإسكندرية، والشرقية، وتذيلت قائمة المحافظات الأقل في تقنين الكنائس جنوب سيناء.