تأكيد إصابة 4 ممرضات بمستشفى رئيسي في سول بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، مرة أخرى اليوم، حالة التأهب، حيث تلوح في الأفق عدوى جماعية أخرى في مستشفى كبير في سول، في أعقاب العدوى الجماعية السابقة المرتبطة بالحانات والملاهي الليلية في حي إيتايون.

وتم تأكيد إصابة أربع ممرضات في مركز سامسونج الطبي، وهو أحد المستشفيات العامة الخمس الكبرى في البلاد، بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ومن المرجح أن يتم تأكيد المزيد من الحالات ذات الصلة لأن طريقة إصابتهن بالعدوة غير معروفة؛ وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأظهرت نتائج الفحص الطبي أن ممرضة تبلغ من العمر 29 عامًا وتعمل في غرفة العمليات في المستشفى مصابة بالمرض أمس الإثنين، ثم تأكدت إصابة ثلاث أخريات في وقت سابق من اليوم، وفقًا للسلطات الصحية وحكومة مدينة سول، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وبذلك يصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 11 ألفًا و78 حالة. وتم الإعلان اليوم عن 13 حالة، من بينها 9 حالات لانتقال العدوى محليًّا، و7 حالات مرتبطة بإيتايون.

وقد أعاد تفشي الفيروس في المستشفى الكبير السلطات الصحية إلى حالة التأهب القصوى بعد فترة من الاستراحة من قضية الحانات الليلية، وقال نائب مديرة المراكز الكورية "كون جون-ووك" إن عدد المخالطين للممرضات المصابات بالمرض يصل إلى 277 شخصًا، من بينهم 262 من العاملين في القطاع الطبي.

يذكر أن كوريا الجنوبية، بعد نجاحها في تسطيح منحنى الإصابات من خلال الاختبارات المكثفة وتتبع المخالطين للحالات المصابة، قررت فتح المدارس غدًا الأربعاء على مراحل، بدءًا بطلاب المرحلة الثانوية كما هو مقرر.