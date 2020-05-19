التزاما بخطة "التكويت".. إنهاء خدمات 65 موظفا وافدا بالكويت قريبا

كشف مصدر مسؤول في وزارة البلدية الكويتية عن اعتزام الوزارة إنهاء خدمات 65 موظفا وافدا خلال الفترة القليلة المقبلة؛ وذلك في إطار التزام الجهاز التنفيذي للوزارة بسياسة الإحلال، والتي يتم تنفيذها سنويا، من خلال إنهاء خدمات 10% من العاملين الوافدين في الجهات الحكومية.

وقال المصدر، في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية، اليوم، إن وزارة البلدية الكويتية تقوم حاليا بتجهيز كشوف بأسماء المشمولين بإنهاء خدماتهم قريبا ضمن نسبة الإحلال لعام 2020-2021، مشيرا إلى أن نسبة العاملين الوافدين في البلدية من إجمالي العاملين من الكويتين لا تزيد على 7%، سواء للعاملين بنظام العقود أو الاستعانة بخدمات.

وأوضح أن عدد العاملين بنظام الاستعانة بخدمات يبلغ نحو 400 موظف، أغلبهم يعملون في إدارة شؤون الجنائز، كمغسلي موتى، وحفاري قبور، وسائقي إسعاف، وهذه وظائف لا يقبل عليها الكويتيون.

ولفت المصدر إلى أن قطاع الشؤون الإدارية بالوزارة سلم مساء أمس وزير البلدية الكويتي وليد الجاسم كشوف أسماء جميع العاملين من الوافدين في جميع القطاعات، تمهيدا لعقد اجتماع قريب لاختيار أسماء الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم قريبا.

وكان وزير البلدية الكويتي المهندس وليد الجاسم قد أصدر قرارا يوم الجمعة الماضي بوقف تعيين الوافدين وتخفيض أعدادهم في الوزارة، تنفيذا لسياسة "تكويت" الوظائف، لإحلال العمالة الكويتية محل الوافدة.