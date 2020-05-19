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محمود مسلم

إغلاق مصرف أبو ظبي بأسوان بعد إصابة أحد عامليه بكورونا 

كتب:

عبد الله مشالي
02:41 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
إغلاق مصرف أبوظبي بأسوان بعد إصابة أحد العاملين بكورونا 

إغلاق مصرف أبوظبي بأسوان بعد إصابة أحد العاملين بكورونا 

 أغلق مصرف أبو ظبي الإسلامي، فرعه في شارع أبطال التحرير بمدينة أسوان، اليوم، بعد إصابة أحد العاملين بالفرع بفيروس كورونا المستجد.

وضعت إدارة الفرع إعلانا على بوابة البنك، جاء فيه التالي: "حرصا على الشفافية والمصداقية، وانطلاقا من قيم مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، تحديدا الشفافيه وتماشيا مع حرصنا الدائم والمستمر على سلامتكم، نود إبلاغ حضراتكم،بأننا سنقوم بتعليق العمل بالفرع لثبوت إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المستجد وبناء عليه سوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة بالفرع علما بأننا سنعود للعمل فور الانتهاء من هذه الإجراءات ونتشرف بخدمة سيادتكم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في أنحاء الجمهورية".