شنطة البركة.. مبادرة لـ"الحرية" لدعم الأسر الأكثر احتياجا

واصل حزب الحرية المصري حملاته لتخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا على المواطنين خلال شهر رمضان بمبادرة شنطة البركة لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وقال اللواء بليغ العناني، أمين عام الحزب بمحافظة دمياط، إن الحزب جهز 2000 شنطة من المواد الغذائية وسيتم توزيعها خلال الساعات القادمة ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة شنطة البركة التي أطلقها الحزب خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف العناني أن مبادرات الحزب المجتمعة تهدف لمساندة ودعم الأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة، وهناك تجاوبا كبيرا من القادرين في دعم هذه المبادرات.

وتابع أن مبادرات الحزب مستمرة فيما بعد أزمة كورونا وشهر رمضان لتخفيف الأعباء المعيشية عن البسطاء والأسر الأكثر احتياجا، ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات.