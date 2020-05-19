مجالاته وإرشادات التقديم.. التفاصيل الكاملة لـ"هاكثون الشباب العربي"

دعت وزارة الشباب والرياضة الشباب للمشاركة في هاكثون الشباب العربي، حيث حرصت وزارة الشباب والرياضة، منذ اللحظة الأولى لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومنها الحظر المنزلي، منع التجمعات، ودعم الفئات الصغيرة في السن، من خلال المسابقات ذات الجوائز المادية، المبادرات.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، تفاصيل هاثكون الشباب العربي، المقدم من وزارة الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مجالات التحديات والأفكار

أطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتعاون مع مركز الشباب العربي هاكاثون الشباب العربي تحت شعار "حلول الشباب لمواجهة الأزمات" ليقدم الشباب العربي أفكارهم لستة مسارات وتحديات مختلفة هي:

1- الأمن الغذائي والدوائي

2- الاقتصاد الوطني

3- فرص العمل والوظائف

4- المسؤولية المجتمعية

5- القطاع الصحي

6- التعليم

من أجل حفز الشباب على مشاركة أفكارهم والتسابق لتقديم الحلول والمقترحات التي تخدم واقعهم اليوم، والمساهمة معهم بتوظيف الحلول التقنية والتكنولوجية لخدمة المجتمعات العربية.

لا يتشرط هاكاثون الشباب العربي أن يكون المشاركون خبراء في مجال التقنية وتطوير البرمجيات، وإنما بإمكان كل شاب وشابة تقديم أفكارهم المبتكرة والقابلة لأن تتحول إلى مشروع يخدم مجتمعهم.

إذا تم تأهيل أفكاركم إلى المرحلة التالية، سيُطلب منكم الالتزام بأسبوع واحد لتطوير فكرتكم مع المدربين لدينا الذين سيساعدونكم في إعداد عرضكم النهائي للحدث الافتراضي المباشر، لتتمكنوا من تقديمه أمام لجنة من الحكام (الخبراء وصناع القرار) الذين سيقيمون الحل النهائي الخاص على المعايير التالية: الابتكار والاستدامة والتأثير الاجتماعي ومدى الصلة الحل بالتحدي.

معايير التقديم

باب التقديم مفتوح لأصحاب الأفكار أو الحلول التقنية الإبداعية، سواء كنتم خبراء متخصصين في مجال التقنية أو لستم مختصين ولديكم أفكار مقترحة.

مواصفات المشاركة في هاكاثون الشباب العربي

ـ أن يكون سن المشاركين بين 18-35 عاماً.

ـ امتلاك فكرة تقنية مبتكرة وواضحة، مستدامة وقابلة للتنفيذ ومرتبطة بالتحديات الـ6 المحددة.

ـ امتلاك الخبرة المناسبة لتنفيذ الفكرة أو الإشراف على تنفيذها كحل لمساعدة المجتمع العربي بالتعامل مع أحدى التحديات الـ6 المحددة.

إرشادات التقديم

ـ تعبئة ومشاركة نموذج التقديم.

ـ مشاركة فيديو تقديمي يساعدنا على فهم أفكاركم ويتضمن مقدمة عن أنفسكم، أو الفريق، عن التحدي وشرح الفكرة.

ـ أن يكون الفيديو باللغة العربية وأن لا تتجاوز مدته دقيقتين.

ـ أن يتم تقديم الفكرة قبل الساعة 12 مساء من تاريخ 30 مايو 2020.

لينك التقديم من هنــــــــــــــــا