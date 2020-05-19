أبرزها لسلع منتهية الصلاحية.. تحرير 69 مخالفة تموينية في حملات بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، عن تحرير ٦٩ محضرا ومخالفة تموينية على مستوى المحافظة خلال شهر مايو.

وأوضح صلاح، أن المخالفات شملت ما يلي :13 عدم إعلان عن الأسعار – 5 إدارة منشأة بدون ترخيص – 4 عدم وجود قائمة – 8 عدم وجود شهادة صحية)، ومحضر ضبط السلع الآتية لدى محل سوبر ماركت منتهى الصلاحية: "عدد 17 كيس كبدة زنة الكيس 300 جرام، وعدد 8 أطباق لحم زنة الطبق 500 جرام، وعدد 6 أكياس أجنحة دجاج متبلة منتهية الصلاحية في 16 مايو 2020، وعدد 4 علب كوكى كرانشى صدور دجاج منتهية الصلاحية في 27 يناير 2020، وعدد 4 كيس كرانشى بانية توابل شرقية منتهي الصلاحية في 20 مارس 2020.

وعدد 2 كيس كرانشي صدور دجاج كوكي منتهية الصلاحية في 23 مارس 2020، وعدد واحد كرتونة بسكوت منتهية الصلاحية في 8 مايو 2020، وعدد واحد كرتونة كيرسون منتهية الصلاحية في 23 مارس 2020، وعدد 2 علبة هوهوز جامبو منتهية الصلاحية في 31 مارس 2020، وضبط كرتونه كبده زنه 17 كيلو منتهية الصلاحية.