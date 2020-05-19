 وفاة مصري متأثرا بإصابته بكورونا في نيوجيرسي الأمريكية

شهدت مدينة جيرسي سيتي، وهي معقل تجمع الجالية المصرية لولاية نيوجيرسي الأمريكية وفاة المصري فيكتور يوسف إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي في واشنطن محمد العالم لـ"الوطن"، إن المواطن المصري فيكتور يوسف وهو في العقد الرابع من عمره، توفي نتيجة تدهور حالته الصحية خلال تواجده بالعزل الصحي بأحد مستشفيات المدينة.

وأكد العالم أن إصابة فيكتور تم اكتشافها بعد شعوره ببعض الأعراض المتعارف عليها عن فيروس كورونا، وتوجه بعدها لإجراء الاختبار الخاص بالفيروس، وأن الكنيسة الإنجيلية بمدينة جيرسي سيتي أشرفت على عملية دفنه حسب ما تنص به التشريعات، مشيرا لأن حالة الوفاة بالفيروس بين المصريين ليست الأولى من نوعها بذات المدينة.