صرف 20 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أنه جرى صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة على مستوى جميع مدن المحافظة.

واوضح المحافظ، أن إجمالي قيمة المنحة الاستثنائية لتضرر العمالة غير المتنظمة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، يبلغ 18 مليون و950 ألف جنيه، لعدد 3790 عامل من المسجلين بالمحافظة، جرى صرف مليون و 366 ألف و 500 جنيه لعدد 2733 عامل، بالإضافة لمنحة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جرى صرفها لـ1430 عاملا، بقيمة 715 ألف جنيه جنية، ليصبح إجمال المبلغ الذي جرى صرفه للمنحتين 20 مليون و 81 ألف جنيه.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال ترأس محافظ جنوب سيناء، اجتماع المتابعة الدوري بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام في مدينة الطور، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن، ومديري عموم الإدارات المعنية لمناقشة استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ بمتابعة موقف باقي العمالة التي لم يجرى الصرف لها لمعرفة موقفهم.