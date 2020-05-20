فيديو.. مخرج "مليونير مليونير" يكشف لـ"الوطن" كواليس تصوير الكليب

"مليونير مليونير بكره هبقى مليونير".. كلمات لأغنية حققت شهرة واسعة للغاية بعد النجاح الكبير لعصابة "عُمر وسكر" في مسلسل "بـ100 وش"، الذي استحوذ على اهتمام الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شهر رمضان الكريم، ليتم طرح فيديو كليب جديد لها خصيصا، يحصد نسبة مشاهدة عالية أيضا بدوره.

وكشف أحمد وهبة، مخرج ومصور الفيديو كليب، لـ"الوطن"، أنه في الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري، تلقى اتصالا هاتفيا من الفنان حسن أبو الروس الذي يؤدي دور "زيزو" بالمسلسل، لطرح فكرة الكليب المنفصل عن المسلسل عليه، ليوافق سريعا عليها ليبدأون التحضير له، حيث تم اختيار أغنية "مليونير مليونير" لفرقة المدفعجية التي حققت رواجا ضخما بين الجمهور.

وأضاف أن تصوير الأغنية استغرق حوالي 10 أيام، حيث تم التقاط بعض المشاهد في مناطق تصوير المسلسل نفسه، وأخرى مختلفة، موضحا أنه استغرق مدة طويلة لصعوبة تصويره بينما مازال العمل جاريا على "بـ100 وش"، لذلك تم تصوير اللقطات الخاصة بآسر ياسين ونيللي كريم في يوم واحد كان فارغا بالنسبة له.

تولى وهبة تصوير الكليب والمونتاج والإخراج الخاص به أيضا، حيث حرص على إضفاء أمورا مختلفة ومميزة بالإضافة للمسات الخاصة المميزة به، من اللقطة التي يسقط فيها آسر ياسين على السرير وفي اللقطة التالية تقف نيللي كريم من الزاوية نفسها، على حد قوله، مشيرا إلى أن تلك الفكرة هي نفسها التي استخدمها في أول كليب صوره عن مصر والتي حققت نجاحا كبيرا وقتها، ولكنه لم يتمكن من تنفيذها من جميع اللقطات لكونها تحتاج لوقت طويل والغناء بطريقة عكسية.

وتابع أنه حرص على ظهور جميع الشخصيات الأساسية بعصابة "عُمر وسكر" بالمسلسل في الكليب والرقصات الخاصة بهم أيضا التي يؤدونها في كل عملية، حيث تعاون معه الجميع لخروج الأمر بأفضل صورة، ما أضاف أجواء من المودة والكوميديا خلال التصوير.

ورغم عدم ظهورها بصور كثير في الكليب، إلا أن الفنانة دنيا ماهر التي تؤدي دور "نجلاء" شاركت بجملتها الشهيرة وطريقتها المميزة في نهايته، وهي "أنا بقالي 14 يوم نايمة في الشارع، أصل أنا لا ليا قريب ولا حبيب وغريب"، لتحقق تفاعلا كبيرا بين الجمهور أيضا، حيث قال مخرج الكليب إنه حرص على أن تظهر بطريقتها المميزة كونه لم يتسنى له قبلها التصوير معها لتظهر بمفردها في الكليب.

وتابع أحمد وهبة أن المونتاج الخاص بالكليب احتاج لوقتا طويلا، ولكنه كان سعيدا للغاية بذلك العمل، مؤكدا أن "بـ100 وش" يعتبر مسلسلا مميزا ومختلفا تماما عن غيره من الأعمال الفنية المعروضة حاليا لاسيما الجهود الكبيرة التي أضافتها المخرجة كاملة أبو ذكرى، وهو ما حقق نجاحا ضخما بين الجماهير.

مسلسل بـ100 وش، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، ونخبة من النجوم، إخراج كاملة أبو ذكري.