التقى 3 وزراء.. خريطة تحركات محافظ الدقهلية قبل أسبوع من إصابته بكورونا

24 ساعة مرت على إعلان إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بفيروس كورونا، أجرت بعدها محافظة الدقهلية 58 عينة للمخالطين له في الديوان العام وأظهرت جميعها سلبيتها، ولم تظهر أي حالة أخرى.

ورصدت "الوطن" تحركات المحافظ خلال أسبوع، فالتقى خلاله 3 وزراء هم وزير الدولة للإنتاج الحربي، ثم وزير التنمية المحلية، وأخيرا وزير الري، بالإضافة إلى ظهوره في 6 أماكن مختلفة بالمحافظة.

واتخذت جميع الجهات التي تحرك فيها المحافظ الإجراءات الإحترازية وإجراء التحاليل اللازمة لجميع المخالطين له

وكان محافظ الدقهلية، التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، يوم الثلاثاء 12 مايو بمكتبه، لمتابعة الموضوعات المشتركة بين الطرفين، ومن بينها إنشاء 3 مصانع تدوير قمامة، وعلى قيام وفد من المحافظة بزيارة الشركات التى سيتم التعاون معها فى مجال توريد المعدات خلال الأسبوع الجارى لتحديد المعدات المطلوبة وبدء التعاون المشترك.

وفي يوم 14 مايو، ناقش محافظ الدقهلية مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمكتبه تقييم أداء قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة في كل المراكز والمدن والوحدات المحلية للدفع بأفضل العناصر وضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تخص الإدارة المحلية.

وأنهى المحافظ يوم 18 مايو لقاءاته مع الدكتور محمد عبد المعطي وزير الري، في مكتبه بالقاهرة، لمناقشة التعديات على أملاك الري.

وفي الزيارات المحلية تفقد المحافظ 6 أماكن بدأها بتفقد حاويات القمامة الجديد بحي شرق المنصورة، ثم توسعة ونقل أكشاك شارع الدراسات، وتطوير كورنيش ترعة المنصورية، وتوجه بعدها إلى المكان المقترح لإقامة موقف جديد بديل لموقف الدراسات بمنطقة قولنجيل، ثم مجزر قرية ميت الكرماء ولقاء الجزارين، وأخيرا التقى يوم الأحد بفريق تحيا مصر، والذي حضر توزين كرتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، وأنه علم بنتيجة التحاليل وهو في طريق عودته إلى المنصورة بعد لقائه بوزير الري في مكتبه يوم الاثنين، وتوجه بعدها إلى استراحته.