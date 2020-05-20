نائب برلماني: المجلس أقر حزمة قوانين ساندت المواطنين في أزمة كورونا

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن البرلمان أقر حزمة من القوانين التي ساندت المواطن، وساهمت في تقليل التبعات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد عليه، أبرزها التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قوانين ضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة، ومد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية، والتي تستهدف تخفيف الآثار السلبية للأزمة على الفلاحين، وغير ذلك من القوانين التي استهدفت تعديل السياسات المالية والنقدية التي لولاها ما استطاعت الدولة المصرية التماسك حتى الآن أمام الأزمة.

وأشار المسعود، في بيان له، إلى أن الأحزاب والقوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني عليها دور كبير في توضيح أهمية تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع، ومدى أهميتها للمواطن المصري، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية في مكافحة وباء كورونا، والتي تستلزم تضافر الجهود سواء من قبل البرلمان، أو الأحزاب، أو المجتمع المدني، أو الحكومة.

وأكد عضو مجلس النواب أن تلك القوانين تصب في مصلحة المواطن لا سيما محدود الدخل، فهدفها الأساسي تحصين الدولة بقطاعاتها من التأثير السلبي للأزمة.