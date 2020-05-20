الحلقة 26 من فلانتينو.. وفاة الدكتور عبد العزيز بعد علمه بخطوبة نانا

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

ملخص الحلقة 26 من مسلسل فلانتينو

شهدت الحلقة 26 من مسلسل فلانتينو، رفض جيلان الزواج من أرشميدس "محمد كيلاني" ابن مس عفاف وذلك بعد مشادة حدثت بين أرشميدس وطليق جيلان والذى حضر إلى المدرسة ليجد أرشميدس يقدم وردة حمراء لجيلان في المدرسة.

وقامت دلال عبد العزيز بفض المشاجرة بينهما وطلبت يد جيلان لنجلها أرشميدس لتضع حدا لما يحدث، لكن جيلان رفضت عرضها الزواج من ابنها أرشميدس.

وانتهت الحلقة بتلقي نانا ابنة "الزعيم"، مكالمة هاتفية من صديقتها، لتخبرها بوفاة الدكتور عبدالعزيز "عادل أنور" وذلك حزنا على خطبة نبوية "هدى المفتي" من عمرو وهبة، وذلك لأنه كان يحبها حبا شديدا وعندما علم بالخبر تأثر بشدة وسافر إلى البلد وخلال الطريق دخل في غيبوبة سكر وتوفي، حيث حاول الركاب إسعافه ولكنه فارق الحياة، ويبدو أن الخبر وصل إلى شقيقة عمرو وهبة وهو ما دفعها للاتصال بنانا.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، في السادسة والنصف مساء كل يوم في رمضان، وعلى "dmc دراما" في العاشرة مساء.