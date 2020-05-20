إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة سوق الخضار بزفتى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالأمس، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين مجموعة من الأشخاص استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بمنطقة سوق الخضار، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص بجروح قطعية ونافذة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى زفتي العام يعانون من كدمات وسحجات في أماكن متفرقة من الجسد.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة سوق الخضار بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدة أشخاص، ما أدى إلى إصابة كل من "محمد م ش" 40 عاما، مصاب بجرح في الجانب الأيسر، "سامي ذ" 41 عاما، "رضا ص" 38 عاما، "أميرة ال" 27 عاما، "أسماء ط" 20 عاما، جميعهم مصابون بجروح قطعية في أماكن متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وآخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.