ضبط كميات من المستلزمات الطبية المجهولة المصدر بأسوان

نفذ جهاز حماية المستهلك بأسوان برئاسة صالح فنجري الصغير، مساء أمس، حملة مشتركة مع إدارة التفتيش الصيدلي بأسوان برئاسة الدكتور إسلام شمروخ للتفتيش والتحقق في مجموعة من بلاغات وشكاوي المواطنين التي وردت للجهاز الفترة الماضية، حيث استهدفت الحملة التفتيش الميداني علي مخازن المستلزمات الطبية والصيدليات بمركز ومدينة أسوان.

وبحسب بيان عن حماية المستهلك، رصدت الحملة مخالفات متنوعة بين منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى مجهولة المصدر ومنتجات غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وغير مصرح بتداولها بالسوق، وهي عبارة عن 152 علبة أمبول بإجمالي 759 أمبولة، بجانب 94 علبة جوانتي طبي غير معقم، و18 زجاجة كحول إيثيلي 70% (75)، بالإضافة إلى 90 جوان طبي و 200 جوان طبي معقم، و600 قطعة "أوفر شوز"، وعدد17 طقم عمليات" .

من جانبه، طالب فنجري، رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان المواطنين بالتفاعل بإيجابية عند رصد المخلفات من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو صفحة الجهاز علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أو من خلال مقر الجهاز خلف مجلس مدينة أسوان وأيضاً من خلال خدمة رسائل الواتس آب علي رقم 01281661880 أو من خلال الخط الساخن الخاص بالجهاز علي الرقم 19588.