المدينة الجامعية بجامعة بنها تستقبل 299 عائدا من الخارج

قال الدكتور جمال سوسة، المشرف العام على المدن الجامعية بجامعة بنها، إن المدن الجامعية التابعة للجامعة عددهم 5 مدن تخدم 15 كلية، حيث يوجد مدينة جامعية بشبرا ومدينتين في طوخ ومشتهر، ومدينتين في كفر سعد وبنها، موضحا أن إجمالي عدد الطلاب في المدن الجامعية 2200 طالب.

وأضاف "سوسة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن وزارة الصحة استلمت المدينة الجامعية بكفر سعد بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والإنتاج الحربي، موضحا أن المدينة تستقبل مساء اليوم العالقين من الإمارات بواقع 299 مواطن، وهناك 100 غرفة تستعد لاستقبال المواطنين من الخارج.

وأشار إلى أنه جرى رفع كفاءة المدن الجامعية وتركيب شبكات للإنترنت وفلاتر للمياه وغسالات أوتوماتيك وشاشات للتلفزيون مقدمة من بعض الشركات، لافتا إلى أن المدن الجامعية التابعة لجامعتي بنها وحلوان من المنتظر استقبالهما 505 مواطنين، مؤكدا أن الجامعة مستعدة لاستقبالهم.