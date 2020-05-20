ضبط 4 عاطلين بحوزتهم سلاح ناري ومخدرات بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بورود بلاغ لوحدة مباحث مركز شبين القناطر، بضبط "محمد ع ه" 34 عاما عاطل، و"أحمد ج ا" 29 عاما عاطل، و"صلاح ي ص" 29 عاما عاطل، و"سليمان ا س" 27 عاما عاطل.

وبحوزتهم سلاح ناري، بندقية خرطوش و6 طلقة خرطوش من ذات العيار وسلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 250 جراما - مبلغ مالي 490 جنيها، وذلك حال استقلالهم 2 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بصحتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.