إصابة المدير الإداري لمستشفى الصدر بالمحلة بكورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، عن إصابة المدير الإداري لمستشفي الصدر بالمحلة بعدوى وباء "كورونا المستجد" عقب إجراء كل الفحوصات والمسحات والتحاليل اللازمة له وتأكد إيجابية الإصابة وإيداعه داخل غرف العزل الصحي بذات المستشفى لمدة 14 يوما متواصلة خلال المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك عقب تلقي غرفة العمليات والطوارىء بديوان مديرية الصحة برئاسة الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إخطارا رسميا من الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى الصدر بالمحلة بنتائج عينات المسحات للمدير الإداري بالمستشفى وتأكد إيجابيه الإصابة.

وأضاف "حيدر" أنه تم وضع المدير الإداري بالمستشفى داخل غرف الغزل الصحي فضلا عن إجراء كل الفحوصات الطبية للمخالطين من أفراد عائلته ووضعهم تحت الملاحظه المستمرة للتأكد من سلبية أو إيجابية إصابتهم خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت مديرية الصحة في وقت سابق عن تعافي ما يقرب من 18 حالة إصابة إيجابية بفيروس "كورونا" من مستشفى العزل الصحي بكفرالزيات العام والسماح لهم بالخروج في أجواء مستقره بالعودة إلى منازلهم.

وأفادت مصادر طبية داخل المديرية بخروج 18 حالة من مستشفى عزل كفر الزيات بعد أن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا.