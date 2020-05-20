توريد 110 آلاف طن قمح لصوامع سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، إنه جرى توريد 110 آلف و445 طن قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة.

وأضاف إبراهيم، أن عملية استلام محصول القمح من المزارعين تجري وفقاً للأسعار المحددة، وهي 700 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

ولفت وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى أن غرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تتابع عمليات توريد الأقماح من المزارعين، وتعمل على إزالة أي معوقات.