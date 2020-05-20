مد أجل الحكم في معارضة الفيشاوي على حكم حبسه لـ10 يونيو

قررت حكمة جنح مستأنف الدقي، مدّ أجل الحكم في معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة، في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، لجلسة 10 يونيو المقبل.

وعقدت المحكمة أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من الفيشاوي، يوم 11 مارس الماضي، وقدّم المحامي شعبان سعيد محامي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، 3 "حوافظ مستندات" أكّد فيها أنَّ عنوان الفيشاوي الذي أعلن عليه الجنحة هو الثابت بجواز سفره وبالأحكام الصادرة ضده، وشهادة تحركات تفيد بأنَّه يرتاد دول العالم، وفق أخبار متنوعة وتحريات تفيد بثرائه، مقررًا بتوافر أركان الجريمة بشأن الجنحة الراهنة، وطلب من المحكمة تأييد الحكم الصادر ضده.

وأصدرت المحكمة في يناير الماضي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، حكما بمعاقبة الفيشاوي بالحبس لمدة سنة، في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته "لينا"، كما شمل الحكم إلزام الفيشاوي بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه، وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بدفع 20001 جنيه على سبيل التعويض المدني.