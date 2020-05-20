الانتهاء من توريد 185.5 ألف طن قمح بالوادي الجديد

قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه جرى توريد 185 ألف و474 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، حيث جرى حصاد نحو 183 ألف و253 فدان مزروعة بالقمح من إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالمحافظة والتي بلغت نحو 192 ألف و701 فدان.

وأكد "رضوان"، استمرار أعمال توريد محصول القمح بالصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة فضلًا عن استلام الاقماح من المزارعين مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، للحفاظ على صحة العاملين وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن إجمالي كميات القمح التي جرى توريدها لصوامع وشون داخل وخارج المحافظة بلغ حتى اليوم، 185474.722 طن قمح، في حين بلغت الكميات الموردة خارج المحافظة 127818.110 طن.