ضبط هارب من حكم إعدام بحوزته سلاح ناري في الإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عاطل مطلوب التنفيذ عليه في قضية "مخدرات"، ومحكوم عليه بالإعدام شنقاً، وبحوزته 250 جرام هيروين وسلاح ناري.

وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطار من اللواء محمود هندي مدير المباحث يفيد بورود معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة أبو صوير، بضبط أحد العناصر شديدة الخطورة لمزاولة نشاط غير مشروع بترويج وتجارة المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه بمأمورية حال قيادته سيارة، وبتفتيشها جرى ضبط بندقية خرطوش وطلقتين وقالب لمخدر الهيروين وزن 250 جراما ومبلغ مالي وهاتفي محمول.