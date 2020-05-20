3 حالات وفاة و804 إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بالكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 3 حالات وفاة، و804 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 124 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 17 ألفا و568 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي الـ 63، والذي عقد بوزارة الصحة الكويتية - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس "كوفيد 19" جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 261 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و170 حالة لمواطنين كويتيين، و140 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و67 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 167 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 3 آلاف و618 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 256 ألفا و314 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و1037 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 121 حالات، وإجمالي عدد المصابين إلى 16 ألفا و764 حالة حتى يوم أمس.