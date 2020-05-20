خلال أسبوع.. 45 سفينة إجمالي الحركة بموانئ الجنوبية بالهيئة الاقتصادية

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صحفي اليوم، أن ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الجنوبي" قد استقبل خلال الأسبوع الماضي حتى صباح اليوم 27 سفينة، وقد استقبل أمس سفينتي حاويات شحن وتفريغ على الأرصفة.

وأوضح ميناء العين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية أن إجمالي حركة السفن في نفس الفترة والتي بلغت 18 سفينة، حيث سجل ميناء السخنة دخول سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينة فحم بحمولة 72398 طن فحم و14 سفينة حاويات بحمولة 482760 طن ومن المنتظر دخول سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.

وأشار المكتب الإعلامي في بيان له إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.