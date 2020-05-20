حمدي النقاز يقترب من العودة للدوري التونسي

كشفت تقارير تونسية، اقتراب حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، من العودة للدوري التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات جدية، خاصة أن النقاز يتواجد الآن في تونس بسبب توقف النشاط الكروي في أغلب دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا الذي ضرب العالم، بجانب أن النقاز يرتبط بعقد مع فريق سودوفا الليتواني ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وفسخ النقاز عقده من طرف واحد مع الزمالك، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية، وقرر الاتحاد الدولء لكرة القدم "فيفا" تغريم الزمالك مليوناً و300 ألف دولار لصالح اللاعب التونسي.

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