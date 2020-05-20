لدعم الصحة والمتضررين من الفيروس.. 6 أوجه لصرف "مساهمات كورونا"

خصص مجلس الوزراء 6 أوجه لصرف المبالغ المتحصل عليها من مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، المقصود بـ"العاملين بكافة قطاعات الدولة"، في تطبيق أحكام هذا القانون.

وبمقتضى القانون يُخصم شهريا، اعتبارا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وجاءت تلك الأوجه كالآتي:

1- الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقا لما تقدمه الوزارات من بيانات مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

2- تضم الأغراض تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والمنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

3- صرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات للقطاعات المتضررة.

4- صرف مساعدات مالية وعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.

5- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

6- يكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه إنفاق أخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.