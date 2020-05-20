إصابة 3 في انقلاب "موتوسيكل" بسوهاج

أصيب 3 أشخاص اليوم في انقلاب دراجة نارية بمدينة سوهاج، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بانقلاب دراجة نارية أمام مسجد مصعب بن عمير، دائرة القسم.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص إصابة كل من محمود محمد عباس، 17 عاما، مصابا بجرح بالرأس، وفادي علاء لطيف، 18 عاما، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، وسامح سمير بشرى، 19 عاما، مصابا بسحجات وكدمات.

حرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.