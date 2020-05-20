30 ألف طالبا وطالبة أدوا الامتحان في مادة الكيمياء أولى ثانوي بالبحيرة

اختتم اليوم، طلاب الصف الأول الثانوي العام، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى، حيث أدى الطلاب الامتحان إليكترونياً في مادة الكيمياء لمدة ساعة ونصف الساعة خلال الفترة من الثانية عشر ظهراً وحتى الثالثة عصراً.

وشهدت الامتحانات تعاونا وتنسيقا بين الجهات المعنية، من خلال انعقاد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم، وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية، والإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسئولى التطوير والمعنيين للتدخل الفورى وحل أي مشكلة على الفور، وتوجيه الطلاب الذين قاموا بأداء الاختبار الإلكتروني من المنازل، بعد تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة به.

وأشار الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الطلاب قاموا بأداء الامتحان من جهاز التابلت، أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وأدى الاختبار الإلكتروني بالصف الأول الثانوي بمحافظة البحيرة عدد 30496 طالبا وطالبة منهم عدد 25678 انتظام، وعدد 4818 خدمات لمدة عشرة أيام امتحانات خلال الفترة من الأربعاء 29 أبريل وحتى اليوم.