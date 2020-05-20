برلمانية: قرار الإفراج عن الغارمات نابع من رئيس إنسان

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية البلاد ويضع المرأة المصرية على رأس اهتماماته.

وأشارت في تصريح صحفى لـ"الوطن" أن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن الغارمات بمناسبة شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر، أثلج صدور كثير من الأسر المصرية قائلة: "هذا هو الرئيس الإنسان".

وأوضحت أن هذا القرار يأتي فى إطار المبادرة الرئاسية "سجون بلا غارمين وغارمات"، والتي نجحت على مدار الفترة الماضية في إدخال البهجة على كثير من الأبناء الذين افتقدوا أمهاتهم.